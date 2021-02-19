Президент США поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance

По его словам, примерно через час после посадки ровера ему позвонил глава Белого дома. Он сказал: «Поздравляю, парень!». Байден отметил, что гордится и поздравляет всю команду.

Марсоход сел на планету 19 февраля. С зонда получен сигнал, свидетельствующий, что посадка аппарата прошла благополучно.

Основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро.

