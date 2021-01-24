Ученые заметили на Марсе растущий смайлик
На снимках поверхности Марса, сделанных с орбитальной миссии Mars Reconnaissance Orbiter, ученые рассмотрели кратер, похожий на смайлик. Исследователи назвали его «лицом счастья». Они провели сравнительный анализ новых фотографий 2020 года со снимками 2011 года, сделанными камерой HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment).
Благодаря этому ученые увидели изменения цвета и «черт лица», которые стали крупнее и заметнее за прошедшие 9 лет, отмечает Газета. ru.
«Детали в виде клякс на полярной шапке возникают из-за сублимации диоксида углерода в этих овальных структурах. Вы можете видеть, как девять лет такой тепловой эрозии увеличили «рот» на лице. «Нос» в 2011 году состоял из двух круглых впадин, в 2020 эти углубления выросли и слились», — сообщили в Университете Аризоны.
Сезонное удаление и перенос льда в полярных регионах планеты, а также климатические тренды планеты объясняют ученым именно такие изменения ландшафта Марса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+20 921 / сут.
Умерли
68 971+559 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 779 / сут.
- СМИ сообщили об освобождении Юлии Навальной из отдела полиции
- Депздрав Москвы посчитал больных COVID-19 на Пушкинской площади
- Новые задержания протестующих происходят около цирка Никулина в Москве
- СК проверяет факты насилия против полицейских на незаконных акциях в Москве
- Роскомнадзор добился от «Новой газеты» удаления фейка о подготовке провокаций в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru