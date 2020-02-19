Представитель Минобороны получил взятку за скафандр для МКС
Майор Минобороны Александр Кузьмин обвинен во взятке. Военный требовал мзду за согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МКС», который после должен был быть доставлен на Международную космическую станцию (МКС). Обвинительный приговор по этому делу вступил в законную силу, пишет «Коммерсант».
Задержан майор был 12 ноября 2018 года сотрудниками ФСБ. Позднее Кузьмин признался, что вымогал взятку у представителя подмосковного АО «НПП «Звезда»», производителя скафандров для космонавтов, из-за плохого материального положения, пишет «Газета.ру».
Суд обязал Кузьмина выплатить штраф в размере 2 млн 100 тысяч рублей. Также в течение двух лет он не сможет занимать организационно-руководящие должности, отмечает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что глава особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов задержан сотрудниками ФСБ за получение взятки. Его задержали с поличным в одном из кафе бизнес-центра Высоцкий в Екатеринбурге, где находится офис «Титановой долины». Возбуждено уголовное дело.
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