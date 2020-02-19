Представитель Минобороны получил взятку за скафандр для МКС

Майор Минобороны Александр Кузьмин обвинен во взятке. Военный требовал мзду за согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МКС», который после должен был быть доставлен на Международную космическую станцию (МКС). Обвинительный приговор по этому делу вступил в законную силу, пишет «Коммерсант».

Задержан майор был 12 ноября 2018 года сотрудниками ФСБ. Позднее Кузьмин признался, что вымогал взятку у представителя подмосковного АО «НПП «Звезда»», производителя скафандров для космонавтов, из-за плохого материального положения, пишет «Газета.ру».