Роскосмос заключил контракт на разработку лунной ракеты за 1,5 млрд рублей
Роскосмос заключил контракт на разработку технического проекта сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», сумма сделки составит около 1,5 млрд рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Разработкой проекта «Енисея» займётся ракетно-космический центр «Прогресс». В центре создадут техпроект космического комплекса со сверхтяжёлой ракетой-носителем и разгонным блоком до середины ноября 2021 года.
Ранее на сайте госзакупок появились данные о том, что при разработке проекта ракеты-носителя «Енисей» необходимо создание техотчёта по лунному взлётно-посадочному комплексу (ЛВПК). Комплекс должен доставлять к Луне экипажи из четырёх человек.
Между тем, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что пилотируемые российские миссии на Луну не будут осуществляться с помощью «Енисея», как предполагалось ранее. Пуски будут проходить с помощью ракет-носителей семейства «Ангара».
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