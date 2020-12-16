Роскосмос заключил контракт на разработку лунной ракеты за 1,5 млрд рублей

Роскосмос заключил контракт на разработку технического проекта сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», сумма сделки составит около 1,5 млрд рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Разработкой проекта «Енисея» займётся ракетно-космический центр «Прогресс». В центре создадут техпроект космического комплекса со сверхтяжёлой ракетой-носителем и разгонным блоком до середины ноября 2021 года.

Ранее на сайте госзакупок появились данные о том, что при разработке проекта ракеты-носителя «Енисей» необходимо создание техотчёта по лунному взлётно-посадочному комплексу (ЛВПК). Комплекс должен доставлять к Луне экипажи из четырёх человек.

Между тем, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что пилотируемые российские миссии на Луну не будут осуществляться с помощью «Енисея», как предполагалось ранее. Пуски будут проходить с помощью ракет-носителей семейства «Ангара».





