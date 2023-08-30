«Прагъян» нашел на Луне серу, алюминий и железо

Аппарат нашел серу, алюминий и железо. Также луноход обнаружил присутствие кальция, хрома и титана. Дальнейшие измерения выявили присутствие марганца, кремния и кислорода.

Аппарат также проводит исследование на предмет наличия водорода на поверхности Луны. По словам индийских ученых, в районе южного полюса найдены выходы породы, способные многое рассказать об образовании Луны.

Заведующий отделением исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Владислав Шевченко заявил, что высокую температуру лунного грунта, которую измерил индийский луноход «Прагьян», можно объяснить особым рельефом или с составом реголита.

