«Прагъян» нашел на Луне серу, алюминий и железо
Индийский луноход «Прагъян» измерил состав поверхности Луны в районе южного полюса, сообщает «РЕН ТВ».
Аппарат нашел серу, алюминий и железо. Также луноход обнаружил присутствие кальция, хрома и титана. Дальнейшие измерения выявили присутствие марганца, кремния и кислорода.
Аппарат также проводит исследование на предмет наличия водорода на поверхности Луны. По словам индийских ученых, в районе южного полюса найдены выходы породы, способные многое рассказать об образовании Луны.
Заведующий отделением исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Владислав Шевченко заявил, что высокую температуру лунного грунта, которую измерил индийский луноход «Прагьян», можно объяснить особым рельефом или с составом реголита.
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