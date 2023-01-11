Повреждённый «Союз МС-22» вернут на Землю без экипажа

Космический корабль «Союз МС-22», радиатор которого получил повреждение, осуществит спуск на Землю без космонавтов. Об этом объявил руководитель Роскосмоса Юрий Борисов по итогам заседания Государственной комиссии.

По его словам, решение о беспилотном спуске принято по итогам анализа состояния аппарата, тепловых расчетов и технической документации. В связи с этим, полёт российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Франциско Рубио продлевается до возвращения на Землю на корабле «Союз МС-23».