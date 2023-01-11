Повреждённый «Союз МС-22» вернут на Землю без экипажа
Космический корабль «Союз МС-22», радиатор которого получил повреждение, осуществит спуск на Землю без космонавтов. Об этом объявил руководитель Роскосмоса Юрий Борисов по итогам заседания Государственной комиссии.
По его словам, решение о беспилотном спуске принято по итогам анализа состояния аппарата, тепловых расчетов и технической документации. В связи с этим, полёт российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Франциско Рубио продлевается до возвращения на Землю на корабле «Союз МС-23».
Его специально запустят к Международной космической станции 20 февраля также в беспилотном режиме с партией грузов. При этом пятью днями ранее на МКС отправится американский корабль Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым по программе перекрёстных полётов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По словам Борисова, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США согласились с таким решением и выразили готовность оказать любое содействие.
Внешний контур радиатора системы терморегулирования «Союза МС-22» разгерметизировался 15 декабря 2022 года. Как сообщил сегодня глава Роскосмоса, подтвердилось предположение, что виновником нештатной ситуации стал блуждающий метеорит. Именно он повредил радиатор, показали результаты исследований.
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