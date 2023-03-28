Поврежденный российский «Союз» вернется на Землю без космонавтов
Поврежденный российский космический корабль «Союз МС-22» вернётся на Землю с Международной космической станции 28 марта, на его борту не будет космонавтов, сообщает РИА Новости.
Посадка его спускаемого аппарата ожидается в казахстанской степи. На корабле возвратят 218 килограммов грузов, среди которых результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. Около 100 килограммов «мусора» будут утилизированы вместе с бытовым отсеком, который сгорит в атмосфере.
Ранее сообщалось, что экспедиция космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио неисправного «Союза МС-22» продлится до 27 сентября текущего года.
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