Потенциально опасный астероид летит к Земле

По данным агентства, небесное тело диаметром от 83 до 190 метров пролетит мимо нашей планеты 20 ноября со скоростью 7,48 км/с. Расстояние от Земли до астероида составит 5,5 млн км.

В NASA уточнили, что это не последняя «встреча» небесного тела и Земли, однако так близко друг к другу они уже не будут.

Ранее британское издание The Mirror опубликовало статью, в которой были собраны наиболее вероятные, по мнению учёных, версии исчезновения жизни Земле, в том числе, дождь из астероидов.

