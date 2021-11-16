Потенциально опасный астероид летит к Земле

Центр изучения околоземных объектов NASA заявил, что по направлению к Земле летит астероид 2016 JG12.

Астероиды бомбардировали раннюю Землю в 10 раз чаще

По данным агентства, небесное тело диаметром от 83 до 190 метров пролетит мимо нашей планеты 20 ноября со скоростью 7,48 км/с. Расстояние от Земли до астероида составит 5,5 млн км.

В NASA уточнили, что это не последняя «встреча» небесного тела и Земли, однако так близко друг к другу они уже не будут.

Ранее британское издание The Mirror опубликовало статью, в которой были собраны наиболее вероятные, по мнению учёных, версии исчезновения жизни Земле, в том числе, дождь из астероидов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: l.yimg.com
ТЕГИ:КосмосNASAЗемляАстероид
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры