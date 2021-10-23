Астероиды бомбардировали раннюю Землю в 10 раз чаще

Ранняя Земля в 10 раз чаще подвергалась бомбардировкам астероидов, чем было принято считать. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета и Юго-западного исследовательского института в Боулдере. Об этом сообщается в журнале Nature Geoscience.

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Выводы сделаны на основе анализа остатков древних астероидов — сферул — и модели их столкновений. В соответствии с полученными данными, астероиды падали на Землю каждые 15 миллионов лет. Это в десять раз чаще, чем у нынешних моделей.

Исследователи заявили, что ранняя Земля подвергалась интенсивным космическим воздействиям в течение долгого периода времени, сообщает Lenta.ru.

Явление повлияло на объем кислорода в атмосфере планеты. По геологическим данным, уровни кислорода в атмосфере относительно низкими в ранний архейский эон. Сдвиг в химии поверхности связанный с ростом уровня кислорода, привел к Кислородной катастрофе, или Великому окислительному событию.

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ФОТО: www.lamurgadenito.es
ТЕГИ:НаукаЭкологияАстероидЗемля
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