Астероиды бомбардировали раннюю Землю в 10 раз чаще
Ранняя Земля в 10 раз чаще подвергалась бомбардировкам астероидов, чем было принято считать. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета и Юго-западного исследовательского института в Боулдере. Об этом сообщается в журнале Nature Geoscience.
Выводы сделаны на основе анализа остатков древних астероидов — сферул — и модели их столкновений. В соответствии с полученными данными, астероиды падали на Землю каждые 15 миллионов лет. Это в десять раз чаще, чем у нынешних моделей.
Исследователи заявили, что ранняя Земля подвергалась интенсивным космическим воздействиям в течение долгого периода времени, сообщает Lenta.ru.
Явление повлияло на объем кислорода в атмосфере планеты. По геологическим данным, уровни кислорода в атмосфере относительно низкими в ранний архейский эон. Сдвиг в химии поверхности связанный с ростом уровня кислорода, привел к Кислородной катастрофе, или Великому окислительному событию.
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