После жёсткой посадки в Подмосковье самолёт А-321 утилизируют

Самолёт Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Подмосковье 15 августа, будет списан. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько, пишет ТАСС.

По его словам, после такого происшествия воздушное судно дальнейшей эксплуатации не подлежит, и его ожидает списание. Самолёт эвакуируют с места происшествия, как только завершатся следственные действия. Перед эвакуацией судна из него откачают топливо. По словам главы Росавиации, на борту лайнера находится около 16 тонн топлива.