После жёсткой посадки в Подмосковье самолёт А-321 утилизируют
Самолёт Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Подмосковье 15 августа, будет списан. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько, пишет ТАСС.
По его словам, после такого происшествия воздушное судно дальнейшей эксплуатации не подлежит, и его ожидает списание. Самолёт эвакуируют с места происшествия, как только завершатся следственные действия. Перед эвакуацией судна из него откачают топливо. По словам главы Росавиации, на борту лайнера находится около 16 тонн топлива.
Напомним, в результате жёсткой посадки в поле Подмосковья, пострадали 74 человека. Пилоты были вынуждены посадить судно из-за отказа двигателей. Причиной поломки техники стали птицы, попавшие в оба двигателя сразу после вылета из воздушной гавани. Все пассажиры, летевшие рейсом, благодаря грамотным действиям экипажа, выжили. По последним данным, госпитализация потребовалась только одной женщине. Всем гражданам, летевшим данным рейсом, государство выплатит по 100 тысяч рублей. Суммы компенсаций пострадавшим будут определены, исходя из причинённого вреда.
Ранее представитель аэропорта «Жуковский» рассказал о дальнейшей судьбе пассажиров самолёта А-321.
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