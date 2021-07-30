После инцидента с «Наукой» Рогозин анонсировал запуск модуля «Причал»

Как написал в своем Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, этот модуль позволит «расширить возможности стыковок» кораблей с МКС, в том числе корабля «Орел», предназначенного для доставки людей и грузов за пределы околоземной орбиты.

Ранее сообщалось, что двигатели многоцелевого лабораторного модуля «Наука», пристыковавшегося к МКС, незапланированно включились. Вскоре после сбоя двигатели модуля удалось отключить. Как пояснили в Роскосмосе, их включение было вызвано продолжающейся работой с остатками топлива.

