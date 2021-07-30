НАСА: Россия возглавит расследование инцидента с модулем «Наука»
Глава программы Международной космической станции (МКС) в НАСА Джоэл Монталбано заявил, что Россия возглавит расследование инцидента с модулем «Наука» на МКС. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участие в расследовании примут также специалисты США. Монталбано добавил, что при инциденте МК не была повреждена.
Ранее сообщалось, что двигатели многоцелевого лабораторного модуля «Наука», пристыковавшегося к МКС, незапланированно включились. Вскоре после сбоя двигатели модуля удалось отключить. Как пояснили в Роскосмосе, их включение было вызвано продолжающейся работой с остатками топлива.
Модуль «Наука» был запущен 21 июля с космодрома Байконур. В четверг 29 июля модуль успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами и российских космонавтов.
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