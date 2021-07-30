НАСА: Россия возглавит расследование инцидента с модулем «Наука»

Глава программы Международной космической станции (МКС) в НАСА Джоэл Монталбано заявил, что Россия возглавит расследование инцидента с модулем «Наука» на МКС. Об этом сообщает РИА Новости.



Отмечается, что участие в расследовании примут также специалисты США. Монталбано добавил, что при инциденте МК не была повреждена.