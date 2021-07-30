Пуск корабля Starliner к МКС отложен из-за проблем с «Наукой»
Запланированный на 30 июля пуск нового корабля Starliner к Международной космической станции отложен, чтобы дать экипажу станции время разобраться с инцидентом с двигателями российского модуля «Наука», сообщает NASA.
«NASA и Боинг решили отложить планировавшийся в пятницу запуск второго испытательного полета корабля Starliner», следует из сообщения.
Ранее сообщалось, что двигатели многоцелевого лабораторного модуля «Наука», пристыковавшегося к МКС, незапланированно включились. Вскоре после сбоя двигатели модуля удалось отключить. Как пояснили в Роскосмосе, их включение было вызвано продолжающейся работой с остатками топлива.
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