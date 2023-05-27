Посадившему подбитый Су-25 летчику вручили награду

К награде за мужество представили летчика ВКС, который посадил подбитый Су-25, сообщили в российском Минобороны.

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Уточняется, что инцидент произошел 23 мая. Тогда Штурмовик был атакован украинским переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК). Летчику удалось долететь на подбитом самолете до аэродрома и успешно посадить Су-25.

Накануне Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что самолет выполнял задачу на запорожском направлении.

Ранее Су-27 15 мая сопроводил над Балтикой два патрульных самолета НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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