Посадившему подбитый Су-25 летчику вручили награду
27 мая 202313:30
К награде за мужество представили летчика ВКС, который посадил подбитый Су-25, сообщили в российском Минобороны.
Уточняется, что инцидент произошел 23 мая. Тогда Штурмовик был атакован украинским переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК). Летчику удалось долететь на подбитом самолете до аэродрома и успешно посадить Су-25.
Накануне Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что самолет выполнял задачу на запорожском направлении.
Ранее Су-27 15 мая сопроводил над Балтикой два патрульных самолета НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru