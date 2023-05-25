СМИ: пилот ВКС успешно посадил подбитый штурмовик Су-25
Летчик Воздушно-космических сил России успешно посадил подбитый штурмовик Су-25 после выполнения боевой задачи в зоне спецоперации, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации издания, самолет выполнял задачу на запорожском направлении. Штурмовик поразили зенитной ракетой - начался пожар в двигателе.
Пилот вернул машину на аэродром базирования. Пожар потушили.
В России стартовало серийное производство авиационной ракеты повышенной мощности «Бронебойщик», сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин. По его словам, в зоне СВО новое вооружение начнут применять уже в этом году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru