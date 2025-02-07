Севший в поле самолет «Уральских авиалиний» полностью разобрали

Изначально лайнер предлагалось восстановить, однако выяснилось, что транспортировка борта к месту ремонта будет финансово невыгодной. В итоге в сентябре 2024 года стартовали работы по разборке лайнера.

«Пригодные для дальнейшего использования части будут применяться по назначению, а сильно повреждённые утилизируют», - говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации заявили, что причиной инцидента с севшим в поле лайнером стали множественные нарушения и ошибки, которые были допущены экипажем, к чему привела их недостаточная подготовка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

