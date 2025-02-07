Севший в поле самолет «Уральских авиалиний» полностью разобрали
В Новостибирской области полностью разобрали самолёт Airbus А320 «Уральских авиалиний», который в сентябре 2023 года совершил аварийную посадку на пшеничное поле, пишут «Известия».
Изначально лайнер предлагалось восстановить, однако выяснилось, что транспортировка борта к месту ремонта будет финансово невыгодной. В итоге в сентябре 2024 года стартовали работы по разборке лайнера.
«Пригодные для дальнейшего использования части будут применяться по назначению, а сильно повреждённые утилизируют», - говорится в сообщении.
Ранее в Росавиации заявили, что причиной инцидента с севшим в поле лайнером стали множественные нарушения и ошибки, которые были допущены экипажем, к чему привела их недостаточная подготовка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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