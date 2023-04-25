Попытку посадки японского модуля на Луну признали неудачной

В ходе посадки на Луну потеряна связь с модулем Hakuto-R, сообщил глава японской компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада. Его выступление транслировалось на YouTube.

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Хакамада рассказал, что модуль оставался на связи до момента посадки, затем контакт резко оборвался.

«Мы должны признать, что мы не смогли совершить успешную посадку», - констатировал он.

Модуль Hakuto-R запустили к спутнику Земли в декабре 2022 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Высота аппарата составляет 2,3 метра.

SpaceX 20 апреля совершила неудачный пуск сверхтяжелой ракеты Starship. Через три минуты полета она взорвалась, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:ЯпонияКосмосЛуна

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