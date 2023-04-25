Попытку посадки японского модуля на Луну признали неудачной
В ходе посадки на Луну потеряна связь с модулем Hakuto-R, сообщил глава японской компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада. Его выступление транслировалось на YouTube.
Хакамада рассказал, что модуль оставался на связи до момента посадки, затем контакт резко оборвался.
«Мы должны признать, что мы не смогли совершить успешную посадку», - констатировал он.
Модуль Hakuto-R запустили к спутнику Земли в декабре 2022 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Высота аппарата составляет 2,3 метра.
SpaceX 20 апреля совершила неудачный пуск сверхтяжелой ракеты Starship. Через три минуты полета она взорвалась, передает «Радиоточка НСН».
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