«Рубин» против «Барселоны». Военный эксперт сравнил истребители России и США
Старший научный сотрудник Академии военных наук в эфире НСН назвал преимущества и недостатки российских истребителей перед американскими.
Американское издание The National Interest сравнило шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли. Как отметили авторы материала, при прочих равных условиях пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57.
Российская боевая машина названа в статье усовершенствованным истребитель по завоеванию превосходства в воздухе, в то время как американский самолет является, прежде всего, ударным истребителем по поражению важных объектов или инфраструктуры.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН объяснил, в чем преимущества и недостатки российской военной техники.
«Все российские истребители, и современные, и достаточно старые, такие, например, как Су-27, в части маневренности превосходят все остальные зарубежные истребители. Отечественные боевые самолеты уступают американским по части авионики. То есть F-35 могут заметить с помощью своих радаров наш истребитель на гораздо более далеком расстоянии. National Interest об этом и пишет. А в ближнем бою, конечно, превосходство имеется у нашего истребителя. Но большое преимущество американцев в том, что они сотнями выпускают эти F-35, а у нас в войска поступил только один. У нас он еще не пошел серийно. Когда у них 500 истребителей, а у нас всего один, преждевременно о чем-либо говорить. Производство военной техники это не только для войны. Это еще и для экспорта, для продажи. В этом они нас, безусловно, обошли», - заявил он.
Собеседник НСН назвал ряд других факторов, из которых складывается успех в противостоянии двух машин. По его словам, если учитывать все многочисленные вводные, шансы на победу в гипотетической дуэли равны.
«Но речь идет о разных возможностях машин, это не говорит о том, что у одних над другими гарантированное превосходство. Все зависит и от мастерства пилотов, и от количества тех и других самолетов в воздухе, и от поддержки дальнего локационного вооружения, и от многого другого, вплоть до погоды. Бой в воздухе – это всегда соревнование всего комплекса вооружения одной и другой стороны. Если выпустить в воздух наш самолет и их один на один, а потом ждать, когда один другого собьет, то шансы одинаковые - 50 на 50. Казанский «Рубин» тоже может выиграть у испанской «Барселоны»», - отметил он.
Ранее сообщалось, что доля современного вооружения в российской армии составляет более 70%, в ядерных силах - 86%, заявил президент России Владимир Путин. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что к 2025 году уровень современного оружия в российской армии составит 76%.
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