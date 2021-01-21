«Рубин» против «Барселоны». Военный эксперт сравнил истребители России и США

Американское издание The National Interest сравнило шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли. Как отметили авторы материала, при прочих равных условиях пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57.

Российская боевая машина названа в статье усовершенствованным истребитель по завоеванию превосходства в воздухе, в то время как американский самолет является, прежде всего, ударным истребителем по поражению важных объектов или инфраструктуры.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН объяснил, в чем преимущества и недостатки российской военной техники.

«Все российские истребители, и современные, и достаточно старые, такие, например, как Су-27, в части маневренности превосходят все остальные зарубежные истребители. Отечественные боевые самолеты уступают американским по части авионики. То есть F-35 могут заметить с помощью своих радаров наш истребитель на гораздо более далеком расстоянии. National Interest об этом и пишет. А в ближнем бою, конечно, превосходство имеется у нашего истребителя. Но большое преимущество американцев в том, что они сотнями выпускают эти F-35, а у нас в войска поступил только один. У нас он еще не пошел серийно. Когда у них 500 истребителей, а у нас всего один, преждевременно о чем-либо говорить. Производство военной техники это не только для войны. Это еще и для экспорта, для продажи. В этом они нас, безусловно, обошли», - заявил он.