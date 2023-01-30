«Помеха фотографированию»: Астроном рассказал, чем спутники Starlink осложняют работу

Накануне Forbes сообщил, что тысячи микроспутников глобальной системы Starlink серьезно осложняют работу астрономов. Отмечается, что те, кто исследует космос, не первый год ищут компромисс с теми, кто его использует, и в ближайшем будущем нужда в таком сотрудничестве сильно возрастет. Владимир Сурдин отметил, что компромисс между потребностями государства и науки вряд ли будет найден.

«Оптическим астрономам мешает свет этих спутников, отраженный от их панелей солнечных батарей, которые пролетают у нас над головой и на фотографиях оставляют свои следы. Мы их вычищаем, но вместе с этим пропадают и нужные изображения звезд и далеких галактик. Это помеха фотографированию Вселенной. При этом каждый спутник от прямого интернет-вещания бросает мощный сигнал на Землю, от этого страдает радиоастрономия», - сказал Сурдин.

Он рассказал, что астрономическое сообщество просило основателя SpaceX Илона Маска отворачивать солнечные панели спутников таким образом, чтобы они не направляли свет на Землю. Также, указал Сурдин, Маска просили покрасить спутники в черный цвет. Однако астроном подчеркнул, что компромисс вряд ли удастся найти, так как задачи науки несопоставимы с выгодой от спутников Starlink.