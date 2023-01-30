«Помеха фотографированию»: Астроном рассказал, чем спутники Starlink осложняют работу
Компромисс между потребностями государства и науки вряд ли будет найден, так как задачи науки несопоставимы с выгодой от спутников Starlink, отметил в эфире НСН Владимир Сурдин.
Оптическим астрономам мешает свет от спутников системы Starlink, это помеха фотографированию Вселенной, а радиоастрономам мешают сигналы спутников, которые искажают данные радионаблюдений, рассказал научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин в разговоре с НСН.
Накануне Forbes сообщил, что тысячи микроспутников глобальной системы Starlink серьезно осложняют работу астрономов. Отмечается, что те, кто исследует космос, не первый год ищут компромисс с теми, кто его использует, и в ближайшем будущем нужда в таком сотрудничестве сильно возрастет. Владимир Сурдин отметил, что компромисс между потребностями государства и науки вряд ли будет найден.
«Оптическим астрономам мешает свет этих спутников, отраженный от их панелей солнечных батарей, которые пролетают у нас над головой и на фотографиях оставляют свои следы. Мы их вычищаем, но вместе с этим пропадают и нужные изображения звезд и далеких галактик. Это помеха фотографированию Вселенной. При этом каждый спутник от прямого интернет-вещания бросает мощный сигнал на Землю, от этого страдает радиоастрономия», - сказал Сурдин.
Он рассказал, что астрономическое сообщество просило основателя SpaceX Илона Маска отворачивать солнечные панели спутников таким образом, чтобы они не направляли свет на Землю. Также, указал Сурдин, Маска просили покрасить спутники в черный цвет. Однако астроном подчеркнул, что компромисс вряд ли удастся найти, так как задачи науки несопоставимы с выгодой от спутников Starlink.
«Сейчас летает четыре тысячи спутников Space X, вы не найдете фотографию неба, на которой бы не было следов спутников. Попросили Илона Маска так отворачивать панели солнечных батарей, чтобы они не направляли солнечные зайчики на Землю, и сами спутники покрасить в темный цвет. Он вроде бы обещал это сделать, кажется, даже сделал частично, но толку от этого не очень много. Если покрасить спутники черной краской, они перегреваются… Компромисс вряд ли удастся найти, потому что задачи науки несопоставимы с выгодой от этих спутников. Каждый хочет иметь прямой интернет, где бы он не находился: в море, в пустыне», - резюмировал Сурдин.
Ранее Компания Space X получила разрешение на запуск 12 тысяч низкоорбитальных спутников, предназначенных для оказания услуг доступа в интернет. Половину из этих спутников необходимо запустить к 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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