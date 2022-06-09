SpaceX запустил ракету Falcon 9 со спутником связи

Космическая компания Илона Маска SpaceX запустила в среду ракету-носитель Falcon 9 с египетским спутником связи Nilesat 301. Видеотрансляция запуска прошла на сайте компании.

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Запуск осуществлен в 17:04 по местному времени (00:04 мск) с космодрома на мысе Канаверал штата Флорида.

Египетский спутник массой около 4,1 тонн планируется вывести на геостационарную орбиту на высоту около 35,8 тыс. км.


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ФОТО: Запуск ракеты Falcon Heavy компании Space X // Фото: Википедия
ТЕГИ:РакетаSpacex
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