SpaceX запустил ракету Falcon 9 со спутником связи
9 июня 202200:39
Космическая компания Илона Маска SpaceX запустила в среду ракету-носитель Falcon 9 с египетским спутником связи Nilesat 301. Видеотрансляция запуска прошла на сайте компании.
Запуск осуществлен в 17:04 по местному времени (00:04 мск) с космодрома на мысе Канаверал штата Флорида.
Египетский спутник массой около 4,1 тонн планируется вывести на геостационарную орбиту на высоту около 35,8 тыс. км.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru