Полностью российский экипаж отправился на МКС

С космодрома Байконур к МКС стартовала в пятницу ракета-носитель с кораблём «С. П. Королев» («Союз МС-21»).

Она доставит на Международную космическую станцию российский экипаж с космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, сообщили в Центре управления полётами.

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На 22.05 по московскому времени запланирована стыковка корабля с узловым модулем МКС «Причал».

Как отмечается, это будет первая стыковка к модулю после его присоединения к станции.

В ЦУПе подчеркнули, что впервые за много лет к Международной космической станции отправляется полностью российский профессиональный экипаж.

Ранее в NASA заявили, что ситуация вокруг Украины не сказалась на работе МКС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракета-носительБайконурКосмонавтыМКС
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