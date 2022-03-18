Полностью российский экипаж отправился на МКС
С космодрома Байконур к МКС стартовала в пятницу ракета-носитель с кораблём «С. П. Королев» («Союз МС-21»).
Она доставит на Международную космическую станцию российский экипаж с космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, сообщили в Центре управления полётами.
На 22.05 по московскому времени запланирована стыковка корабля с узловым модулем МКС «Причал».
Как отмечается, это будет первая стыковка к модулю после его присоединения к станции.
В ЦУПе подчеркнули, что впервые за много лет к Международной космической станции отправляется полностью российский профессиональный экипаж.
Ранее в NASA заявили, что ситуация вокруг Украины не сказалась на работе МКС.
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