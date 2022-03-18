Полностью российский экипаж отправился на МКС

На 22.05 по московскому времени запланирована стыковка корабля с узловым модулем МКС «Причал».

Как отмечается, это будет первая стыковка к модулю после его присоединения к станции.

В ЦУПе подчеркнули, что впервые за много лет к Международной космической станции отправляется полностью российский профессиональный экипаж.

Ранее в NASA заявили, что ситуация вокруг Украины не сказалась на работе МКС.

