«Роскосмос» пообещал не бросать американского астронавта на МКС

Россия обещает выполнить свои обязательства по Международной космической станции (МКС) и вернуть американского астронавта Марка Ванде Хая на Землю на корабле «Союз», 30 марта. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Россия угрожает Соединенным Штатам прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю Марка Ванде Хая.