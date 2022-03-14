«Роскосмос» пообещал не бросать американского астронавта на МКС

Россия обещает выполнить свои обязательства по Международной космической станции (МКС) и вернуть американского астронавта Марка Ванде Хая на Землю на корабле «Союз», 30 марта. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Россия угрожает Соединенным Штатам прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю Марка Ванде Хая.

«Роскосмос» требует от партнеров по МКС снять санкции с предприятий корпорации

В сообщении российской космической корпорации говорится, что нет оснований сомневаться в надежности «Роскосмоса» как партнера. Подчеркивается, что важнейший приоритет госкорпорации - безопасная работа экипажа на МКС, поэтому Хай 30 марта вместе с россиянами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым вернутся на Землю, как и планировалось.

Марк Ванде Хай прибыл на МКС на «Союзе МС-18» в составе группы космонавтов 9 апреля 2021 года.


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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:АстронавтыРоскосмосМКС
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