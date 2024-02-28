Полковник рассказал о поступлении современных самолетов в центр подготовки ВКС
Современные истребители Су-30СМ2 и Су-35 поступили в распоряжение одной из эскадрилий 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) России «Ашулук». Об этом заявил в интервью изданию «Красная звезда» начальник центра полковник Александр Казиев.
По его словам, эскадрилья полностью укомплектована указанными машинами. Также выполняются полеты на машинах МиГ-29СМТ, которые центр поучил в 2017 году.
Также Казиев заявил, что центр получил улучшенные образцы зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Полковник добавил, что одной из важнейших задач, которая стоит перед личным составом, является овладение навыками использования поступившей техники.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения необходимо скорректировать.
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