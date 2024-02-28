Полковник рассказал о поступлении современных самолетов в центр подготовки ВКС

По его словам, эскадрилья полностью укомплектована указанными машинами. Также выполняются полеты на машинах МиГ-29СМТ, которые центр поучил в 2017 году.

Также Казиев заявил, что центр получил улучшенные образцы зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Полковник добавил, что одной из важнейших задач, которая стоит перед личным составом, является овладение навыками использования поступившей техники.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения необходимо скорректировать.

