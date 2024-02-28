Шойгу потребовал ускорить поставки в войска поставки РЗСО и снарядов

В ходе проверки хода выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области он указал, что сроки передачи техники следует сдвинуть на второй-третий й кварталы, также нужно соблюдать равномерную поставку вооружения в течение года.

«Соответствующие поручения президента РФ подготовлены. По всему, что касается выделения средств, определения и утверждения графиков поставки ракет к РСЗО, по снарядам, по самим машинам, а также транспортно-заряжающим и пусковым установкам», - отметил министр.

Шойгу добавил, что «график в целом соблюдается».

Ранее глава Минобороны заявил, что два полка российского ракетного комплекса «Авангард» поставили на боевое дежурство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

