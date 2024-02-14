Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта СВО
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству Научно-производственной корпорации (НПО) «Конструкторское бюро машиностроения» оперативно доработать оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал», сообщает пресс-служба военного ведомства.
В сообщении говорится, что коррективы и доработки в выпускаемые изделия должны вноситься с учётом опыта их применения в СВО.
«Это касается и систем ПЗРК, и ракет «Искандер» и «Кинжал, и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», – заключил министр.
Ранее Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству беспилотников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru