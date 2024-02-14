Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта СВО

В сообщении говорится, что коррективы и доработки в выпускаемые изделия должны вноситься с учётом опыта их применения в СВО.

«Это касается и систем ПЗРК, и ракет «Искандер» и «Кинжал, и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», – заключил министр.

Ранее Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству беспилотников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

