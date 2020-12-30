Полеты Boeing 737 MAX в США продолжатся после двух авиакатастроф

Один из крупнейших авиаперевозчиков США American Airlines Group Inc возобновляет со вторника полеты самолетов Boeing 737 MAX, передает «Интерфакс». В 2019 году произошло два крушения таких лайнеров, из-за которых погибли 346 человек.

В числе пассажиров первого рейса был президент авиакомпании Роберт Айсом, который совершил перелет из Майами в Нью-Йорк. В ноябре Федеральное управление гражданской авиации США дало разрешение на возобновление полетов последней модели лайнеров Boeing.

Boeing в 2019 году впервые с 1997 года получила первый годовой убыток из-за ситуации с 737 MAX: первая авиакатастрофа произошла в конце октября 2018 года в Индонезии, когда погибли 189 человек. Второй раз новая модель лайнера потерпела крушение в Эфиопии, сразу после взлета погибли 157 человек. Причиной обеих катастроф назвали конструкционные недостатки самолетов.