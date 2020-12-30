Полеты Boeing 737 MAX в США продолжатся после двух авиакатастроф

Один из крупнейших авиаперевозчиков США American Airlines Group Inc возобновляет со вторника полеты самолетов Boeing 737 MAX, передает «Интерфакс». В 2019 году произошло два крушения таких лайнеров, из-за которых погибли 346 человек.

В числе пассажиров первого рейса был президент авиакомпании Роберт Айсом, который совершил перелет из Майами в Нью-Йорк. В ноябре Федеральное управление гражданской авиации США дало разрешение на возобновление полетов последней модели лайнеров Boeing.

Boeing в 2019 году впервые с 1997 года получила первый годовой убыток из-за ситуации с 737 MAX: первая авиакатастрофа произошла в конце октября 2018 года в Индонезии, когда погибли 189 человек. Второй раз новая модель лайнера потерпела крушение в Эфиопии, сразу после взлета погибли 157 человек. Причиной обеих катастроф назвали конструкционные недостатки самолетов.

Авиарегулятор США разрешил полеты Boeing 737 MAX

Для улучшения управлением 737 MAX Boeing впервые добавила автоматическую функцию маневрирования, которую не включила в инструкцию для переподготовки пилотов. Пилоты, летавшие на 737 MAX, жаловались, что в некоторых случаях им приходилось отключать электронное управление стабилизатором, чтобы избежать авиакатастрофы.



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