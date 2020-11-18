Авиарегулятор США разрешил полеты Boeing 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало разрешение на возобновление эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом говорится на сайте ведомства.
Полеты этих типов самолетов были приостановлены в США, а также других странах после того, как разбились два таких авиалайнера с разницей в несколько месяцев. Первая катастрофа произошла в октябре 2018 года, потерпел крушение Boeing 737 МАХ индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. Затем в марте 2019 года упал такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, это случилось вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Жертвами стали все находившиеся на борту 157 человек.
Создатели самого массового пассажирского самолета Boeing 737 изначально заложили конструктивный дефект, а при решении проблемы пытались экономить, рассказал в эфире НСН эксперт Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов.
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