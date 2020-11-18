Авиарегулятор США разрешил полеты Boeing 737 MAX

Полеты этих типов самолетов были приостановлены в США, а также других странах после того, как разбились два таких авиалайнера с разницей в несколько месяцев. Первая катастрофа произошла в октябре 2018 года, потерпел крушение Boeing 737 МАХ индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. Затем в марте 2019 года упал такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, это случилось вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Жертвами стали все находившиеся на борту 157 человек.

Создатели самого массового пассажирского самолета Boeing 737 изначально заложили конструктивный дефект, а при решении проблемы пытались экономить, рассказал в эфире НСН эксперт Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов.

