Полет первого турецкого космонавта перенесен на 17 января

По словам Каджира, ранее полет был запланирован на 9 января.

«Но из-за того, что SpaceX проведет планировавшийся до нашего полета запуск позже, то и дата отправки нашего космонавта сдвигается на 7-8 дней. То есть пока что это 17 января», — указал министр.

В ходе миссии планируются несколько научных экспериментов и наблюдений. Турция возлагает большие надежды на полет как на начало нового этапа технологического развития республики.

Гезеравджи входит в состав миссии Axiom 3, которая отправится на Международную космическую станцию из американского Космического центра Кеннеди. На МКС полетят также космонавты из Испании, Италии и Швеции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

