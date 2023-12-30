Полет первого турецкого космонавта перенесен на 17 января

Полет первого турецкого космонавта Альпера Гезеравджи перенесли на 17 января. Об этом заявил министр промышленности и технологий Фатих Каджир в эфире телеканала Habertürk.

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По словам Каджира, ранее полет был запланирован на 9 января.

«Но из-за того, что SpaceX проведет планировавшийся до нашего полета запуск позже, то и дата отправки нашего космонавта сдвигается на 7-8 дней. То есть пока что это 17 января», — указал министр.

В ходе миссии планируются несколько научных экспериментов и наблюдений. Турция возлагает большие надежды на полет как на начало нового этапа технологического развития республики.

Гезеравджи входит в состав миссии Axiom 3, которая отправится на Международную космическую станцию из американского Космического центра Кеннеди. На МКС полетят также космонавты из Испании, Италии и Швеции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:МКСКосмонавтыТурция

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