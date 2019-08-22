Новости за ночь: Пентагон хочет включить все новое вооружение РФ в СНВ-3
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Пентагон предложил включить всё новое вооружение России в СНВ-3
В случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в него должны быть включено всё новое вооружение России, заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
По его словам, сейчас Россия имеет крылатые ракеты, оснащённые ядерными боеголовками и нацеленные на Европу, которые ранее были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «В этом нет ничего хорошего», — отметил Эспер.
Напомним, ДРСМД утратил силу 2 августа 2019 года в связи с выходом из него США. Договор CHB-3 остаётся на сегодняшний день единственным документом между РФ и США, регулирующим вооружения. Он был подписан в 2010 году.
Зеленский назвал условие возвращения России в G8
Условием для возвращения России в формат G8 должно стать возвращение Крыма и прекращение боевых действий в Донбассе. Об этом написал в своём Facebook президент Украины Владимир Зеленский.
«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 политических и украинских моряков, которых удерживает Кремль, станет действительно серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова принять свое место в повестке дня высокой дипломатии», — написал Зеленский.
Напомним, идею о возвращении России в G8 озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон. Его поддержал американский лидер Дональд Трамп. Против выступили канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава британского кабмина Борис Джонсон. Международный клуб G8 распался в 2014 году и был собран в новом формате G7 без России по инициативе западных стран. Причиной послужило присоединение Крыма к России.
Украинский журналист призвал Киев готовиться к объявлению войны России
Готовиться к разрыву отношений с Россией и к «объявлению войны» призвал Украину главред портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов в интервью «Обозревателю».
По словам украинского журналиста, множество объектов инфраструктуры страны, а также поставки угля по-прежнему зависят от России. Также он упрекнул и нынешнего лидера Украины и его предшественника в том, что они постоянно говорили о мире, а объявлять войну никто не собирался.
«Наоборот, все говорят: “Мир, мир, мир”. Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны», — заявил он.
При этом журналист отметил, что разрыв отношений с Россией сейчас станет «параличом» для Украины.
Одна пятая россиян верит в свою способность влиять на решения власти
Социологи зафиксировали рост числа россиян, уверенных, что могут влиять на решения властей в стране в целом. Такого мнения придерживается 19% респондентов «Левада-Центра», показали данные опроса, проведённого в июле.
Отмечается, что ещё больше опрошенных считает, что могут оказать влияние на решения власти в своём городе и регионе — 31%. Эксперты наблюдают рост декларируемого влияния в стране с 2017 года, пик его пришёлся на декабрь 2018-го. По мнению специалистов, это последствия перелома общественного сознания после пенсионной реформы. Некоторые эксперты считают, что такая позиция говорит не об уверенности россиян в собственной значимой роли, а скорее о стремлении влиять на решения власти.
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