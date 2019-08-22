Новости за ночь: Пентагон хочет включить все новое вооружение РФ в СНВ-3

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В случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в него должны быть включено всё новое вооружение России, заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, сейчас Россия имеет крылатые ракеты, оснащённые ядерными боеголовками и нацеленные на Европу, которые ранее были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «В этом нет ничего хорошего», — отметил Эспер.

Напомним, ДРСМД утратил силу 2 августа 2019 года в связи с выходом из него США. Договор CHB-3 остаётся на сегодняшний день единственным документом между РФ и США, регулирующим вооружения. Он был подписан в 2010 году.

