«Обнаружить океан»: Названы условия для успешного поиска жизни на спутнике Юпитера

Для того, чтобы убедиться в наличии или отсутствии жизни на спутнике Юпитера Европе, аппарат Europa Clipper должен опуститься на его поверхность и побывать в океане, однако в текущую миссию он не будет осуществлять посадку, заявил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН.

Ранее космический аппарат NASA Europa Clipper был успешно запущен с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy с Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида), чтобы изучить, есть ли на спутнике Юпитера Европе пригодные для жизни условия. Три основные научные цели Europa Clipper – определить толщину ледяной оболочки спутника, исследовать состав и геологию подледного океана. Железняков отметил, что в текущую миссию маловероятно обнаружение жизни на спутнике.