«Обнаружить океан»: Названы условия для успешного поиска жизни на спутнике Юпитера
Аппарат Europa Clipper будет исследовать Европу только с пролетной траектории, что не может дать точных результатов исследований, отметил в эфире НСН Александр Железняков.
Для того, чтобы убедиться в наличии или отсутствии жизни на спутнике Юпитера Европе, аппарат Europa Clipper должен опуститься на его поверхность и побывать в океане, однако в текущую миссию он не будет осуществлять посадку, заявил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН.
Ранее космический аппарат NASA Europa Clipper был успешно запущен с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy с Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида), чтобы изучить, есть ли на спутнике Юпитера Европе пригодные для жизни условия. Три основные научные цели Europa Clipper – определить толщину ледяной оболочки спутника, исследовать состав и геологию подледного океана. Железняков отметил, что в текущую миссию маловероятно обнаружение жизни на спутнике.
«Там будут искать признаки жизни – очень интересно, важно для ученых, для человечества, знать, насколько распространена жизнь по Вселенной. Поэтому значимость этой миссии весьма высока. Удастся там что-то обнаружить или нет, мы узнаем, когда аппарат приблизится к спутнику Юпитера. И даже, может быть, не во время этой миссии будет получен окончательный ответ, потому что исследования Европы будут дистанционные. А для того, чтобы убедиться в наличии или отсутствии жизни на этом спутнике, нужно опуститься на его поверхность и желательно побывать в океане, если он там есть. Аппарат будет исследовать только с пролетной траектории этот спутник, садиться он не будет. Посадка будет, скорее всего, одной из последующих миссий», – сказал Железняков.
Он также отметил, что сам Юпитер исследовали с орбиты ряд аппаратов, а том числе американский аппарат Galileo и орбитальный Juno.
«Саму планету в основном исследовали с орбиты. Вокруг нее кружился и Galileo в свое время, и вот сейчас Juno находится на орбите вокруг Юпитера. Так как это газовый гигант, поверхности твердой нет, поэтому совершить посадку просто некуда. Но, тем не менее, один аппарат, как раз Galileo, входил в атмосферу Юпитера и передал кое-какие данные о верхних слоях юпитерианской атмосферы», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Железняков рассказал, что самый дальний космический полет совершили межпланетные станции Voyager, а также «Пионер-10» и «Пионер-11».
«Были и остаются американские межпланетные станции Voyager, а также «Пионер-10» и «Пионер-11», которые уже по расчетам вышли за пределы Солнечной системы. С «Voyager-2» до сих пор еще поступает кое-какая информация. Он находится на огромном расстоянии, более 100 астрономических единиц – это почти 30 миллиардов километров. Так что это самые дальние полеты аппаратов на данный момент», – добавил он.
Аппарат Europa Clipper должен будет преодолеть примерно 2,9 миллиарда километров, чтобы выйти на орбиту Юпитера в апреле 2030 года. Свои научные полеты вокруг Европы космический аппарат начнет выполнять в 2031 году. Зонд оснащен, как отмечает NASA, самым сложным набором научных инструментов, которые агентство когда-либо отправляло на Юпитер, в том числе радарами, камерами, инструментом для измерения тепла, передает «Радиоточка НСН».
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