Илон Маск призвал создать лунную базу с постоянным поселением

«Мы должны создать лунную базу с постоянным поселением», - написал бизнесмен в своих соцсетях.

Ранее Маск заявлял, что Соединенным Штатам пора отправить миссию на Марс. По его мнению, каждый желающий «построить новую цивилизацию на Марсе» должен иметь возможность сделать это.

Глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что обнаруженная на Луне пещера не поможет в строительстве первых баз.

