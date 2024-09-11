Пилотируемый корабль «Союз МС-26» стартовал к МКС

В Байконуре стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-26», сообщает сайт АиФ.

Астронавт сообщил о странном звуке с застрявшего на МКС корабля Starliner

Он доставит на Международную космическую станцию экипаж 72-й долговременной экспедиции, в который вошли космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Корабль стартовал в 19.23 по московскому времени с площадки №31.

Ранее стало известно, что астронавты Crew Dragon выйдут в открытый космос 12 сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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