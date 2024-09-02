Астронавт сообщил о странном звуке с застрявшего на МКС корабля Starliner
Корабль Boeing Starliner, застрявший на Международной космической станции (МКС), начал издавать странные шумы, сообщило издание Ars Technica.
В материале приводится запись разговора астронавта Барри Уилмора с Центром управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне. На ней Уилмор отмечает, что он слышит странный звук, который идет через динамик. Он выразил предположение, что шум может быть связан с неполадками в соединении корабля с МКС.
При этом Уилмор поднес микрофон к источнику и дал диспетчеру ЦУП его послушать. Шум был охарактеризован как пульсирующий. Диспетчер пообещал выяснить проблему.
Изначально планировалось, что пилотируемая миссия космического корабля Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс продлится около недели, однако из-за обнаруженных при стыковке проблем экипаж все еще остается на МКС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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