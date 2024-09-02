Астронавт сообщил о странном звуке с застрявшего на МКС корабля Starliner

В материале приводится запись разговора астронавта Барри Уилмора с Центром управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне. На ней Уилмор отмечает, что он слышит странный звук, который идет через динамик. Он выразил предположение, что шум может быть связан с неполадками в соединении корабля с МКС.

При этом Уилмор поднес микрофон к источнику и дал диспетчеру ЦУП его послушать. Шум был охарактеризован как пульсирующий. Диспетчер пообещал выяснить проблему.

Изначально планировалось, что пилотируемая миссия космического корабля Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс продлится около недели, однако из-за обнаруженных при стыковке проблем экипаж все еще остается на МКС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

