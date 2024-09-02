Астронавт сообщил о странном звуке с застрявшего на МКС корабля Starliner

Корабль Boeing Starliner, застрявший на Международной космической станции (МКС), начал издавать странные шумы, сообщило издание Ars Technica.

Маск считает, что спасти застрявший на МКС экипаж Starliner может только Россия

В материале приводится запись разговора астронавта Барри Уилмора с Центром управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне. На ней Уилмор отмечает, что он слышит странный звук, который идет через динамик. Он выразил предположение, что шум может быть связан с неполадками в соединении корабля с МКС.

При этом Уилмор поднес микрофон к источнику и дал диспетчеру ЦУП его послушать. Шум был охарактеризован как пульсирующий. Диспетчер пообещал выяснить проблему.

Изначально планировалось, что пилотируемая миссия космического корабля Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс продлится около недели, однако из-за обнаруженных при стыковке проблем экипаж все еще остается на МКС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: nasa.gov
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