«Старт успешный, программа провалена». «Ангару» сравнили с зарубежными конкурентами

«Это не успех, а преступление. Мы шесть лет ждали запуска ракеты, все это время были заморожены свыше 100 миллиардов рублей. Так что несмотря на успех старта, в целом программа провалена. Особенно, если учесть, что ее делали аж с 1992 года. При этом самую первую космическую ракету «Союз», которая до сих пор работает, делали всего три года. Так что здесь не награждать надо, а передавать следственным органам», - отметил он.

Моисеев также оценил преимущества «Ангары-А5» над ракетой «Протон-М», которая 13 июля успешно вывела на орбиту космический телескоп «Спектр-РГ».

«Преимущество состоит из двух вещей: экологически чистое топливо и модульность конструкции. То есть можно с одного старта делать запуски ракеты легкого класса, среднего и тяжелого», - отметил руководитель Института космической политики.

Вместе с тем он добавил, что подобные ракеты уже есть у многих стран.

«Такая тяжелая ракета есть в Европе, в Китае, в Индии. Так что в ней ничего примечательного нет. Единственное выделяющееся – это необычайно длинный срок создания», - заключил Моисеев.

Ракету «Ангара-А5» запустили в космос уже второй раз. Первый состоялся в 2014 году, когда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой две тонны. В этот раз ракета снова отправилась на орбиту с макетом космического аппарата массой 2,4 тонны.

