«Пилот»: Раньше пили так же, но мечтали о космосе
Илья Кнабенгоф в эфире НСН отметил, что мир стал бы лучше, если бы больше было таких, как Илон Маск.
Первые туристы, которые полетят на корабле компании Space X Илона Маска на МКС, подписали контракт. Их космическое путешествие планируется не раньше конца следующего года.
Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф в интервью НСН отметил, что Илон Маск напоминает ему советского человека.
«Я только что прочитал книжку Илона Маска. Могу сказать, что это один из тех людей, которые мне напоминают настоящего советского человека. Как человек, который вырос в СССР, я помню, как люди на кухнях все так же выпивали, как и сейчас, но все разговаривали о науке. И все мечтали о звездах, о космических перелетах, это были очень светлые, хорошие и добрые мечты. Мне кажется, что Илон Маск до сих пор своими внутренними качествами отвечает этому портрету. Если бы у нас таких людей было бы побольше на планете, возможно, мы бы изменили этот мир к лучшему. Так что, дорогие туристы, вперед, в космос», – сказал он.
Также музыкант в эфире НСН раскритиковал тех, что ради прибавки к зарплате меняет работу.
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