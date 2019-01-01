Пилот: Аналогов модернизированных самолётов Туполева у наших противников нет
Лётчик-инструктор рассказал НСН о модернизированных самолётах, которые осмотрел Путин в ходе визита в Татарстан.
Президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где осмотрел модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также вертолет Ми-38Т. В отдельном ангаре ему продемонстрировали самолёт Ту-214, сообщает ТАСС.
Пилот-инструктор Андрей Краснопёров в эфире НСН заявил, что аналогов этой боевой техники, охраняющей рубежи страны, у вероятного противника России нет.
«Я не вижу аналогов. У нашего вероятного противника [США] стоят старые B-52, новый самолёт-невидимка, тоже непонятный. Они пытаются что-то изобразить, но ничего такого, с чем бы сравнить, я не вижу. Есть у китайцев аналоги, но почему-то они всё пытаются у нас заимствовать», — рассказал пилот.
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, несмотря на то, что был разработан в 1970-х годах, по-прежнему стоит на вооружении России, отметил Краснопёров. Его обороноспособность не вызывает сомнений. То же касается, по его словам, и Ту-95. Единственные изменения, которые могли быть внесены — компьютеризация системы управления, позволяющая пилоту справляться с полётом с меньшей затратой энергии.
«Про Ту-160 давно говорят, что там поставили более экономичный двигатель. Он и так летает на нескольких скоростях звука. В данном случае испытания прошли успешно, компоновка там вообще прекрасная. В USA он летает спокойно, без всяких проблем, без дозаправок. Что касается Ту-95 — это давний самолёт старой авиации. На них до сих пор летают. Четыре двигателя, вращение винтов навстречу друг другу — очень надёжный самолёт, никто его не снимает, хотя он на вооружении уже лет 50. Его подвергли модернизации: возможно, поставили новое оборудование, чтобы лётчику было удобнее. Автопилот поставят новый, более современный, поскольку это наша стратегия — они летают в нейтральных водах, спокойно доходят до берегов Америки и обратно», — поделился собеседник НСН.
Два других самолёта также представляют собой, по словам Краснопёрова, щит страны.
«Ту-22 есть разные модификации. Это тоже наш стратегический бомбардировщик, который несёт крылатые ракеты, способен доносить их до берегов нашего вероятного противника. Тоже прекрасно чувствует себя в нейтральных водах и летает на двух скоростях звука. Это всё наша стратегия, наш щит, ракетоносцы, которые находятся на боевом дежурстве, друг друга меняют. Ту-214, это средний линейный самолёт, в пределах 4-5 тысяч дальности, если не ошибаюсь. Он охраняет наши рубежи. Пока такие самолёты в воздухе, можно спокойно спать», — заключил Краснопёров.
Добавим, по словам Владимира Путина, Минобороны РФ не исключает увеличения объёма закупок Ту-160. Глава государства отметил, что на десять машин уже подписан контракт, ещё столько же будет модернизироваться. С учётом новых характеристик самолёта заказ может быть увеличен военным ведомством.
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