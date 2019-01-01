Авиация и космос

Космонавт раскрыл причину запаха спирта на МКС

10 мая12:01

Российский космонавт рассказал в эфире с НСН, откуда мог появиться запах спирта на МКС.

Россия обрaтилaсь к NASA с вопросaми и зaмечaниями из-зa зaпaхa спиртa нa МКС. Речь идет о выбросе в aтмосферу Междунaродной космической стaнции изопропилового спиртa. Неполaдки были зaмечены после состыковки со стaнцией корaбля Dragon-2. Об этом рaсскaзaл «РИA Новости» руководитель Центрa подготовки космонaвтов Пaвел Влaсов.

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Российский космонавт Олег Артемьев в эфире НСН заявил, что не увидел проблем в появлении запаха спирта на МКС, которые бы повлияли на работу станции.

«Ничего страшного. Обработали грузы перед тем, как отправить, я так думаю», - сказал Олег Артемьев.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН объяснил причины задымления на SpaceX.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МксКосмос

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