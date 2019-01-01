Космонавт раскрыл причину запаха спирта на МКС

Российский космонавт Олег Артемьев в эфире НСН заявил, что не увидел проблем в появлении запаха спирта на МКС, которые бы повлияли на работу станции.

«Ничего страшного. Обработали грузы перед тем, как отправить, я так думаю», - сказал Олег Артемьев.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН объяснил причины задымления на SpaceX.

