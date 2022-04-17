Песков рассказал об уверенности Путина в успехе нового пуска на космодроме Восточный в 2016 году

Глава государства также участвовал в совещании инспекционной группы «Роскосмоса» которое произвело на него впечатление.

«Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный», — рассказал Песков.

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками был запланирован с Восточного 27 апреля 2016 года. Старт был отложен из-за неисправного датчика. Следующий пуск 28 апреля прошел успешно.

