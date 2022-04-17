Песков рассказал об уверенности Путина в успехе нового пуска на космодроме Восточный в 2016 году

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году принял решение остаться на космодроме Восточный, несмотря на неудачный пуск и рекомендации вернуться в Москву. Глава государства был уверен, что следующий пуск пройдет успешно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» 17 апреля.

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Глава государства также участвовал в совещании инспекционной группы «Роскосмоса» которое произвело на него впечатление.

«Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный», — рассказал Песков.

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками был запланирован с Восточного 27 апреля 2016 года. Старт был отложен из-за неисправного датчика. Следующий пуск 28 апреля прошел успешно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПутинВладимир ПутинРакета"восточный"Космодром Восточный
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