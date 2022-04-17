Песков рассказал об уверенности Путина в успехе нового пуска на космодроме Восточный в 2016 году
Президент РФ Владимир Путин в 2016 году принял решение остаться на космодроме Восточный, несмотря на неудачный пуск и рекомендации вернуться в Москву. Глава государства был уверен, что следующий пуск пройдет успешно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» 17 апреля.
Глава государства также участвовал в совещании инспекционной группы «Роскосмоса» которое произвело на него впечатление.
«Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный», — рассказал Песков.
Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками был запланирован с Восточного 27 апреля 2016 года. Старт был отложен из-за неисправного датчика. Следующий пуск 28 апреля прошел успешно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+10 263 / сут.
Умерли
374 тыс.+233 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 496 / сут.
- Песков рассказал об уверенности Путина в успехе нового пуска на космодроме Восточный в 2016 году
- Следственный комитет завел уголовное дело после гибели спасателя из-за выстрела пенсионера
- Зеленский: Можем сражаться с Россией и 10 лет
- Пенсионера в Подмосковье задержали после выстрела в спасателя
- Экс-глава МИД ФРГ упрекнул посла Украины в распространении теорий заговора
- Кадыров показал реактивные системы залпового огня под Луганском
- СК РФ возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Жукову в Харькове
- Глава Еврокомиссии убеждена в приближении дефолта в России
- Песков: Россия может выдержать противостояние с Западом
- МИД РФ: Возможны непреднамеренные инциденты с силами НАТО в Арктике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru