В Роскосмосе опровергли высокую стоимость поездки на «Восточный»
В Роскосмосе заявили, что поездка для взрослого человека на космодром «Восточный» стоит менее 10 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Комментарий в ведомстве предоставили после того, как студент МФТИ поднял данный вопрос на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам студента вуза, оформление разрешений для поездки на космодром стоит около 100 тысяч рублей.
В пресс-службе Роскосмоса добавили, что поездка для ребенка стоит не более 5 тысяч рублей. Также в организации уточнили, что при посещении группой в 100 человек стоимость снижается до 6,7 тысяч на человека.
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