Первый пуск ракеты «Ангара-А5» наметили на 9 апреля

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» запланирован на 9 апреля, сообщила пресс-служба госкорпорации Роскосмос.

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Ракету-носитель тяжелого класса с разгонным блоком «Орион» запустят с космодрома «Восточный».

Во вторник ракету вывели на стартовый комплекс. Отмечается, что новое семейство использует экологически чистые виды топлива.

В конце февраля с «Восточного» запустили ракету «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим аппаратом «Метеор-М», российскими малыми спутниками и одним иранским аппаратом, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
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