Первый пуск ракеты «Ангара-А5» наметили на 9 апреля
29 марта 202419:45
Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» запланирован на 9 апреля, сообщила пресс-служба госкорпорации Роскосмос.
Ракету-носитель тяжелого класса с разгонным блоком «Орион» запустят с космодрома «Восточный».
Во вторник ракету вывели на стартовый комплекс. Отмечается, что новое семейство использует экологически чистые виды топлива.
В конце февраля с «Восточного» запустили ракету «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим аппаратом «Метеор-М», российскими малыми спутниками и одним иранским аппаратом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru