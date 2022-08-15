Первый импортозамещенный SSJ100 полетит через год
Первый полет полностью отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) состоится в середине 2023 года. Об этом сообщил глава ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь.
В кулуарах международного форума «Армия-2022» он рассказал журналистам, что в середине следующего года полностью импортозамещенный SSJ100 должен отлетать программу основных изменений. А к концу года начнутся его серийные поставки в авиакомпании.
В апреле этого года в ОАК обещали, что первый полёт максимально импортозамещенного SSJ100 New с российским двигателем ПД-8 может состояться в первом квартале следующего года.
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