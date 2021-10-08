Пересильд показала «сердечко» с борта МКС

Как сообщили в госкорпорации, экипаж продолжает работу над кинолентой. На фото российская актриса Юлия Пересильд показывает «сердечко», при этом режиссер Клим Шипенко и космонавты машут руками.

Между тем на МКС уже сняли несколько сцен для фильма.

Ранее специалисты Центра подготовки космонавтов оценили самочувствие актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые находятся на Международной космической станции (МКС) для съемок фильма «Вызов».

