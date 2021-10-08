Пересильд показала «сердечко» с борта МКС

«Роскосмос» обнародовал новый снимок с российским экипажем и съемочной группой фильма «Вызов» на борту Международной космической станции, сообщает телеканал «360».

BadComedian оценил съемки кино на борту МКС

Как сообщили в госкорпорации, экипаж продолжает работу над кинолентой. На фото российская актриса Юлия Пересильд показывает «сердечко», при этом режиссер Клим Шипенко и космонавты машут руками.

Между тем на МКС уже сняли несколько сцен для фильма.

Ранее специалисты Центра подготовки космонавтов оценили самочувствие актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые находятся на Международной космической станции (МКС) для съемок фильма «Вызов».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмосМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры