Пересильд показала «сердечко» с борта МКС
«Роскосмос» обнародовал новый снимок с российским экипажем и съемочной группой фильма «Вызов» на борту Международной космической станции, сообщает телеканал «360».
Как сообщили в госкорпорации, экипаж продолжает работу над кинолентой. На фото российская актриса Юлия Пересильд показывает «сердечко», при этом режиссер Клим Шипенко и космонавты машут руками.
Между тем на МКС уже сняли несколько сцен для фильма.
Ранее специалисты Центра подготовки космонавтов оценили самочувствие актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые находятся на Международной космической станции (МКС) для съемок фильма «Вызов».
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