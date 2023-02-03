Патрушев призвал нарастить мощности российского авиапрома

Авиационной промышленности России следует в сжатые сроки нарастить мощности и создать новые производственные линии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, санкционные ограничения поставили перед страной много дополнительных задач, создав проблемы с поставками комплектующих, материалов и оборудования.

«Вместе с тем у России имеются все возможности, чтобы отечественный авиапром не только преодолел текущие сложности, но и получил новый импульс для развития», — отметил секретарь Совбеза РФ.

Ранее авиационный эксперт Роман Гусаров в интервью НСН заявил, что санкции не ударили по безопасности полетов в России.

