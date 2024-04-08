Пассажиры «Аэрофлота» смогут вернуть билеты на рейсы в Орск и Оренбург

«Аэрофлот» продолжает выполнять рейсы в затопленные паводковыми водами Оренбург и Орск в соответствии с расписанием. В связи с ЧС авиаперевозчик будет переоформлять билеты желающим пассажирам, вылетающим в период до 15 апреля включительно в/из Оренбурга и Орска.

Оренбургский депутат Романенко рассказал, как проходит эвакуация в Орске

Пассажиры смогут оформить возврат стоимости перевозки либо изменить дату поездки, сообщила пресс-служба перевозчика.

Оренбургская область, по оценке МЧС, столкнулась с самым мощным наводнением за всю историю.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что россиянам, пострадавшим от паводков, требуется «самая серьезная» помощь. По его словам, необходимо вводить страхование жилья от природных катаклизмов. Подобные программы страхования нужно обязать создавать региональные власти, заявил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов в разговоре с НСН.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьПаводокАэрофлот

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