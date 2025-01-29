Почти половина российских путешественников предпочитает пассивный отдых
Почти 40% опрошенных россиян заявили, что предпочитают пассивный отдых. Об этом говорится в исследовании сервиса Туту и Sidorin Lab.
Отмечается, что такие россияне не готовы ходить по музеям и отправляться в походы. Причем 75% из таких респондентов - люди, находящиеся в браке, отмечает «Газета.Ru». Также эти россияне имеют средний доход. Кроме того, женщины выбирают пассивный отдых немного чаще мужчин: 56% против 44%.
Россияне, предпочитающие пассивный отдых, оправдывают свой выбор накопившейся усталостью.
Ранее стало известно, что российские путешественники массово устремились в Китай - доля заказов авиабилетов в азиатскую страну составила 3,9% в 2024 году, что вдвое больше, чем годом ранее, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru