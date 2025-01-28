Чернышенко: Россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок в 2024 году

Российские туристы в прошлом году совершили свыше 92 миллионов внутренних поездок, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что все больше российских граждан путешествуют по стране. По словам Чернышенко, более 92 миллионов внутренних поездок – это хороший рост.

В аппарате Чернышенко также указали, что вице-премьер вручил премии правительства в области туризма. Лауреатами премии стали авторы 10 успешных проектов, которые внесли вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. Среди них – инновационные цифровые решения, инициативы по созданию новых туристических объектов, а также разработка туристических продуктов, доступных для всех.

Ранее председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова в разговоре с НСН заявила, что помимо пляжного отдыха и «тюленинга» туристы все чаще приезжают в Крым за активным отдыхом в горах, и местные отельеры не столкнулись с отменами на фоне загрязнения мазутом, передает «Радиоточка НСН».

