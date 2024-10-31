Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,2% с начала года

Российские авиакомпании перевезли 86,2 млн пассажиров за январь-сентябрь 2024 года, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росавиации.

Из общего объема перевозок 20,3 млн пассажиров воспользовались международными рейсами, что демонстрирует рост в 21,5%, тогда как внутренними рейсами воспользовались 65,9 млн человек, на 2,2% больше прошлогодних показателей.