Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,2% с начала года

Российские авиакомпании перевезли 86,2 млн пассажиров за январь-сентябрь 2024 года, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росавиации.

Из общего объема перевозок 20,3 млн пассажиров воспользовались международными рейсами, что демонстрирует рост в 21,5%, тогда как внутренними рейсами воспользовались 65,9 млн человек, на 2,2% больше прошлогодних показателей.

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В ведомстве также отметили, что в сентябре международные перевозки увеличились на 20%, достигнув 2,5 млн пассажиров, а внутренние — на 1,7%, до 8,2 млн. Крупнейшие российские авиакомпании — «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7 Airlines), «Россия» и «Уральские авиалинии» — обеспечили более 69,4% всех перевозок.

В Росавиации также отметили, что развитие инфраструктуры аэропортов и обеспечение транспортной доступности российских регионов остаются важными задачами для Минтранса и ведомства, что способствует росту пассажиропотока на внутренних направлениях, передает «Радиоточка НСН».

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