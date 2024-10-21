Озолотились? Европейские авиакомпании уступили китайским из-за санкций против РФ
Европейцы сами лишили себя равных прав с КНР на рынке авиаперевозок еще в 2022 году, отметил в эфире НСН авиаэксперт Роман Гусаров.
Для того, чтобы европейским авиакомпаниям получить равные рыночные условия с китайскими, ЕС должен вернуться к полетам над территорией России, а следовательно снять санкции, заявил авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с НСН.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что международные авиакомпании с октября начали сокращать количество рейсов в Китай из-за преимущества его перевозчиков летать в Европу над Россией. В частности, британская авиакомпания Virgin Atlantic планировала приостановить полеты по маршруту Шанхай – Лондон, а British Airways – из Хитроу в Пекин. Базирующаяся в Швеции Scandinavian Airlines собиралась совершить последний полет по маршруту Копенгаген – Шанхай 7 ноября. Гусаров объяснил, что европейские авиакомпании добровольно вогнали себя в такое положение на рынке.
«Говорить о том, что китайские авиакомпании обогатились, озолотились и оперировать именно такими терминами, на мой взгляд, было бы неверно. Скорее, не китайские авиакомпании обогатились, а европейцы потеряли. Причем потеряли добровольно, путем самоотказа. Чтобы получить равные рыночные условия с китайскими авиакомпаниями, надо вернуться к полетам над территорией России. Для того, чтобы вернуться к полетам над территорией России, надо снять санкции с российских авиакомпаний», – сказал он.
Гусаров отметил, что сегодня Китай полностью оправился от пандемийных ограничений и рынок получил «второе дыхание».
«В тот момент Китай еще находился под пандемийными ограничениями. По большому счету, многие ограничения снимались значительно позже, и только сейчас, только в этом году китайские туристы вновь стали возвращаться на международные направления путешествий. То есть, сейчас китайский рынок авиаперевозок получил второе дыхание. Понятное дело, что пассажир вернулся, а на чем летать? И здесь есть два предложения. Китайские, традиционные перевозки по примерно тем же ценам, что были и раньше. И время перелета, и сервис, все то же самое. И европейские авиакомпании, у которых время перелета увеличилось зачастую в полтора раза, и цена авиаперевозки тоже выросла в полтора раза. Конечно же, выберут предложение более интересное и выгодное», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Гусаров отметил, что российские авиакомпании после введения санкций быстро перестроились. По его словам, сегодня РФ возвращается на тот уровень перевозок, который был до пандемии.
«Если брать в целом рынок авиаперевозок, то, конечно же, российские авиакомпании серьезно пострадали и от пандемии в течение двух лет, а потом и от санкций. Но в целом, тот удар, который был нанесен России со стороны зарубежных партнеров, был не то чтобы парирован, а мы достаточно неплохо от него уклонились и быстро перестроились, диверсифицировали свои маршруты, выстроили новую маршрутную зарубежную сеть. По большому счету, сегодня мы возвращаемся на те уровни авиаперевозок, которые были у нас до пандемии, даже не имея возможности летать в Европу. Тот, кто имеет возможность и желание летать в Европу, он и сейчас может улететь. Наш турист в целом не остался изолирован. А те, кто покупали именно путевки, переориентировались на другие страны», – добавил авиаэксперт.
Ранее Росавиация сообщила, что пассажиропоток авиакомпаний России в сентябре увеличился на 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года и достиг 10,7 млн человек, передает «Радиоточка НСН».
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