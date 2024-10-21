Озолотились? Европейские авиакомпании уступили китайским из-за санкций против РФ

Для того, чтобы европейским авиакомпаниям получить равные рыночные условия с китайскими, ЕС должен вернуться к полетам над территорией России, а следовательно снять санкции, заявил авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с НСН.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что международные авиакомпании с октября начали сокращать количество рейсов в Китай из-за преимущества его перевозчиков летать в Европу над Россией. В частности, британская авиакомпания Virgin Atlantic планировала приостановить полеты по маршруту Шанхай – Лондон, а British Airways – из Хитроу в Пекин. Базирующаяся в Швеции Scandinavian Airlines собиралась совершить последний полет по маршруту Копенгаген – Шанхай 7 ноября. Гусаров объяснил, что европейские авиакомпании добровольно вогнали себя в такое положение на рынке.