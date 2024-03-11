Отбирают даже «друзья»: За время санкций было арестовано сто самолетов из России
Юрий Сытник заявил НСН, что государство вынуждено выделять миллиарды на выкуп самолетов.
За время действия санкций Россия потеряла уже сто самолетов из-за ареста даже в дружественных странах, поэтому государство вынуждено выделять миллиарды на выкуп ависудов, заявил заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН.
Министерство транспорта предложило правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить иностранные самолеты для российских компаний, пишет «Коммерсант». По данным издания, запрашиваемая сумма рассчитана в основном из потребностей компании «Аэрофлот». Дополнительное финансирование позволит выкупить около 90 самолетов.
«Всем российским самолетам ограничили полеты в США, Европы, во все недружественные страны. А те самолеты, которые есть, если они выкупаются, тогда на них возможно и запчасти выкупить. Основная цель – использовать эти «боинги» и «аэробусы» на территории России и летать в те страны, которые нас принимают – Турция, Иран, ОАЭ, Китай, Северная Корея. Эти деньги, которые выделяются, направлены на то, чтобы эти самолеты не были арестованы. Потому что даже наши друзья тоже могут остановить этот самолет и просто отобрать. Надо понимать, что отобрано уже больше ста самолетов. Санкции работают, американцы отслеживают. Страны, которые не выполняют указов США, тоже попадают под какие-то санкции. Эти деньги необходимы, это вынужденная мера», - объяснил он.
При этом Сытник подчеркнул, что просто выделить средства недостаточно, предстоит еще договориться с иностранными компаниями.
«Не факт, что компании захотят продать эти машины. Дай бог, чтобы кто-то эти самолеты продал. Больше всего самолетов выкуплено у компании S7. Руководство предвидело, что будет происходить. У них больше в собственности самолетов, в «Аэрофлоте» намного меньше в собственности самолетов, в основном - лизинг. А что такое лизинг? Это мы платим со всеми процентами сумму, как два таких самолета. Для страны это невыгодно, но для компании - да», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании в 2023 — начале 2024 года выкупили 165 самолетов у своих иностранных лизингодателей, передает «Радиоточка НСН».
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