Отбирают даже «друзья»: За время санкций было арестовано сто самолетов из России

«Всем российским самолетам ограничили полеты в США, Европы, во все недружественные страны. А те самолеты, которые есть, если они выкупаются, тогда на них возможно и запчасти выкупить. Основная цель – использовать эти «боинги» и «аэробусы» на территории России и летать в те страны, которые нас принимают – Турция, Иран, ОАЭ, Китай, Северная Корея. Эти деньги, которые выделяются, направлены на то, чтобы эти самолеты не были арестованы. Потому что даже наши друзья тоже могут остановить этот самолет и просто отобрать. Надо понимать, что отобрано уже больше ста самолетов. Санкции работают, американцы отслеживают. Страны, которые не выполняют указов США, тоже попадают под какие-то санкции. Эти деньги необходимы, это вынужденная мера», - объяснил он.

При этом Сытник подчеркнул, что просто выделить средства недостаточно, предстоит еще договориться с иностранными компаниями.

«Не факт, что компании захотят продать эти машины. Дай бог, чтобы кто-то эти самолеты продал. Больше всего самолетов выкуплено у компании S7. Руководство предвидело, что будет происходить. У них больше в собственности самолетов, в «Аэрофлоте» намного меньше в собственности самолетов, в основном - лизинг. А что такое лизинг? Это мы платим со всеми процентами сумму, как два таких самолета. Для страны это невыгодно, но для компании - да», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании в 2023 — начале 2024 года выкупили 165 самолетов у своих иностранных лизингодателей, передает «Радиоточка НСН».

