«В России такое невозможно!» Раскрыты причины краха «Космокурса»

В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм. Гендиректор предприятия «Космокурс» Павел Пушкин заявил журналистам, что «инвестор посчитал проект слишком рисковым».

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что «идея с самого начала была обречена на провал».

«По проекту «Космокурс» не было самого главного – ракеты. Остальное все было: энергичный руководитель, связи, какие-то инвестиции. А ракеты не было. Там работали энтузиасты – молодые, энергичные. Посмотрели, как американцы делают, решили, давайте мы попробуем. Они хотели заказать ракету у какого-то известного предприятия, занимающегося ракетостроением, но вот такого заказа не состоялось, просто самого контракта. А потом, естественно, стали делать космодром. Но как делать. Ездить, договариваться. Где-то на этом этапе остановились», - рассказал эксперт.

Специалист уточнил, что речь идет о полетах за линию Кармана – условную границу, отделяющую космос от атмосферы и располагающуюся на высоте около ста километров от Земли. Моисеев рассказал, что на Западе предполагаемая цена таких полетов равна 250 тысячам долларов. Сейчас там два таких проекта близки к завершению. Один из них, «Blue Origin», основал владелец Amazon и один из богатейших людей планеты Джефф Безос. Моисеев считает, что в России человека, готового на такие инвестиции, нет.

«У нас нет таких людей, которые пошли бы в космос с большими деньгами. А чтобы начать космическое предприятие, даже такое небольшое, нужны очень серьезные вложения. У нас такое невозможно. Человек должен быть миллиардером, интересоваться космосом, разбираться в нем. У нас таких нет. Можно говорить, что идея умерла. У нас мало того, что таких людей, которые могут заплатить 250 тысяч, мало, но они побаиваются. У нас не принято демонстрировать богатство. Я не думаю, что у кого-то есть 250 тысяч долларов за 15 мин полета, как-то… не укладывается», - объяснил специалист.

Ранее в эфире НСН блогер Василий Емельяненко прокомментировал заявление гендиректора «Главкосмоса» Дмитрия Лоскутова, что Россия планирует создать конкурентоспособный космический туризм ко второй половине 2023 года.

